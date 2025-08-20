Названы страны, которые могли готовить разгромленную под Брянском ДРГ

Спецслужбы Франции, Польши и Великобритании могли готовить украинскую диверсионно-разведывательную группу, разгромленную в Брянской области, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом он отметил, что британские разведслужбы специализируются на подготовке морских диверсий.

Я думаю, что украинских диверсантов могли готовить и британцы, и французы. Британцы обычно готовят морских диверсантов. Здесь могли готовить французы и поляки, а также целый ряд других разведслужб. Хотя в свое время британцы тоже имели подразделение, которое готовило не только морских диверсантов, но и диверсионно-разведывательные группы для действий на территории нашей страны. Такой период тоже был, — ответил Кнутов.

Ранее ФСБ распространила кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших теракты на объектах транспорта. На видео задержанные, являющиеся сотрудниками Службы специальных операций Украины, дают признательные показания о причастности к подрывам железнодорожного полотна в Белгородской области в прошлом году и подготовке к другим преступлениям.