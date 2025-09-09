В Совфеде назвали способ решить проблему появления змей в квартирах

Содержание ядовитых и опасных видов рептилий, включая змей, в домашних условиях необходимо запретить, заявила NEWS.ru сенатор Ольга Епифанова. Она также призвала на законодательном уровне обязать владельцев рептилий обзавестись герметичным террариумом с контролем микроклимата.

Считаю нужным введение обязательного использования герметичных террариумов с контролируемым микроклиматом, а также регистрацию и индивидуальную идентификацию всех домашних змей. Кроме того, я настаиваю на полном запрете содержания ядовитых и опасных видов рептилий в жилых домах с применением значительных штрафных санкций за нарушения, — добавила Епифанова.

Эти меры помогут значительно снизить риск возникновения подобных ЧП и улучшить общую безопасность для населения по ситуациям контакта с животными-экзотами, отметила собеседница. Кроме того, сенатор посоветовала запускать образовательные программы для владельцев змей, которые позволят повысить их ответственность и знания об особенностях ухода за такими животными.

Необходимо также усилить контроль за торговлей экзотическими рептилиями, включая обязательную сертификацию и проверку законности происхождения. По статистике, около 40% змей, найденных в квартирах, попадают туда именно из-за нелегальной продажи и недостатка знаний у владельцев, — подытожила Епифанова.

Ранее начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров заявил, что в столичном регионе осенью опасность могут представлять гадюки и лоси. По его словам, змеи выползают на прогретые участки из-за холодных ночей, а лоси могут быть агрессивны при провокации.