Беспилотник мог атаковать судно флотилии Тунберг Идущая в Газу флотилия Тунберг сообщила об атаке БПЛА на один из кораблей

Участники гуманитарной «Глобальной флотилии Сумуда», в которой принимает участие экоактивистка Грета Тунберг, заявили об атаке беспилотника на одно из своих судов. Инцидент произошел во время перехода в сектор Газа, где активисты планируют доставить гуманитарную помощь, сообщается на официальной странице инициативы в социальных сетях.

«Глобальная флотилия Сумуда» (GSF) подтверждает, что одно из ее главных судов, известное под названием Family Boat, которое перевозит членов руководящего комитета GSF, было поражено, предположительно, беспилотником. Судно шло под флагом Португалии, а все пассажиры и экипаж в безопасности, — указано в сообщении.

Флотилия, включающая делегации из 44 стран, намерена достичь берегов Газы 14-15 сентября с грузом продовольствия, воды и медикаментов. Активисты требуют обеспечения безопасного прохода в палестинский анклав и открытия постоянного гуманитарного морского коридора.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что Тунберг нужно поместить в тюрьму для террористов. Поводом для таких мер стали планы девушки возглавить морскую операцию по прорыву блокады сектора Газа.