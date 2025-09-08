Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 11:35

Лисички решают: если пирог с грибами, то такой — аромат и вкус на высоте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог с лисичками — это сытное и ароматное блюдо, которое сочетает нежную картофельную основу и грибную начинку с насыщенным лесным вкусом. Такой пирог идеально подходит для осеннего меню, когда свежие лисички особенно ароматны и доступны. Блюдо получается самодостаточным и может служить основным блюдом на обед или ужин.

1 кг мелкого картофеля отваривают до готовности, выкладывают в форму, формируя основу с бортиками. Посыпают приправами, сбрызгивают маслом и запекают при 200 °C 20 минут. 600 г лисичек обжаривают с крупной луковицей до испарения влаги, добавляют специи. 3 яйца смешивают с 2 ст. л. творожного сыра и приправами. На картофельную основу выкладывают грибы, заливают яичной смесью. Запекают при 200 °C еще 20 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
грибы
пироги
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 сентября, фото, видео
В Госдуме раскрыли, зачем европейские лидеры едут на встречу с Трампом
Зеленский обиделся на Трампа из-за отсутствия Украины на саммите на Аляске
«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку
«Хватать без разбора»: раскрыто, кто попадет под масштабную мобилизацию ВСУ
В Сети появились жуткие кадры с места стрельбы в Иерусалиме
Рубль сильно упадет? Курс сегодня, 8 сентября, что с долларом, евро и юанем
Залужный назвал выступление российской певицы в Лондоне «предательством»
Аналитики предупредили о риске недобора в бюджет России триллиона рублей
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
Политолог предсказал крах Великобритании из-за двух кризисов
Россиянин забил знакомого гаечным ключом
Назван прогноз экспертов по ключевой ставке ЦБ на сентябрь
«Приветствуем эти усилия»: в Кремле высоко оценили миротворческий курс США
В Госдуме оценили возможность ежеквартальной индексации пенсий
Стало известно, что сдерживает Макрона от ввода войск на Украину
Раскрыто число ликвидированных в ходе конфликта на Украине наемников США
Буланова прокомментировала слухи об увольнении «энергосберегающего» танцора
В Кремле рассказали, каким способом Путин хочет решить вопрос безопасности
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.