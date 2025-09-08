Лисички решают: если пирог с грибами, то такой — аромат и вкус на высоте

Пирог с лисичками — это сытное и ароматное блюдо, которое сочетает нежную картофельную основу и грибную начинку с насыщенным лесным вкусом. Такой пирог идеально подходит для осеннего меню, когда свежие лисички особенно ароматны и доступны. Блюдо получается самодостаточным и может служить основным блюдом на обед или ужин.

1 кг мелкого картофеля отваривают до готовности, выкладывают в форму, формируя основу с бортиками. Посыпают приправами, сбрызгивают маслом и запекают при 200 °C 20 минут. 600 г лисичек обжаривают с крупной луковицей до испарения влаги, добавляют специи. 3 яйца смешивают с 2 ст. л. творожного сыра и приправами. На картофельную основу выкладывают грибы, заливают яичной смесью. Запекают при 200 °C еще 20 минут до золотистой корочки.

