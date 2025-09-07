Теперь пеку шарлотку только на ряженке! Нежный яблочный пирог с лепестками

Невероятно нежная, влажная и ароматная шарлотка на ряженке станет вашим любимым рецептом! Этот пирог покоряет с первого кусочка своей воздушной текстурой и карамельным вкусом.

Взбейте 3 яйца с 150 г сахара до пышной светлой массы. Добавьте 250 мл ряженки комнатной температуры и аккуратно перемешайте. Всыпьте 250 г просеянной муки, смешанной с 1 ч. л. соды и щепоткой соли. Замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Очистите и нарежьте тонкими дольками 4 кисло-сладких яблока. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой. Выложите половину теста, распределите яблочные дольки и залейте оставшейся смесью. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Дайте пирогу полностью остыть в форме — так он сохранит свою нежность. Подавайте к чаю, посыпав сахарной пудрой. Эта шарлотка тает во рту и исчезает со стола мгновенно!

