Нарезала яблоки — через 30 минут хрустим золотистой корочкой! Яблочный пай

Этот яблочный пирог «Ирина» — воплощение нежности и хрустящего совершенства! Он сочетает воздушные слои теста фило с сочной яблочной начинкой, создавая идеальный баланс текстур и вкусов.

Разморозьте 6 пластов теста фило согласно инструкции. Очистите и нарежьте тонкими дольками 4 плотных яблока, сбрызните соком половины лимона. Растопите 100 г сливочного масла. Форму для выпечки смажьте частью масла. Выложите первый пласт теста, смажьте маслом и посыпьте 2 ст. л. кукурузной муки. Повторите слои со всеми пластами. Равномерно распределите яблочные дольки, посыпьте 100 г сахара и 1 ч. л. ванильного экстракта. Накройте оставшимися пластами теста, каждый слой обильно смазывая маслом. Загните края внутрь. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотисто-коричневого цвета. Дайте пирогу немного остыть в форме — так слои сохранят хрусткость. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой. Хрустящая корочка и тающая яблочная начинка покорят вас с первого кусочка! Этот пирог особенно хорош с шариком ванильного мороженого.

