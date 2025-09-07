Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 10:05

Нарезала яблоки — через 30 минут хрустим золотистой корочкой! Яблочный пай

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот яблочный пирог «Ирина» — воплощение нежности и хрустящего совершенства! Он сочетает воздушные слои теста фило с сочной яблочной начинкой, создавая идеальный баланс текстур и вкусов.

Разморозьте 6 пластов теста фило согласно инструкции. Очистите и нарежьте тонкими дольками 4 плотных яблока, сбрызните соком половины лимона. Растопите 100 г сливочного масла. Форму для выпечки смажьте частью масла. Выложите первый пласт теста, смажьте маслом и посыпьте 2 ст. л. кукурузной муки. Повторите слои со всеми пластами. Равномерно распределите яблочные дольки, посыпьте 100 г сахара и 1 ч. л. ванильного экстракта. Накройте оставшимися пластами теста, каждый слой обильно смазывая маслом. Загните края внутрь. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотисто-коричневого цвета. Дайте пирогу немного остыть в форме — так слои сохранят хрусткость. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой. Хрустящая корочка и тающая яблочная начинка покорят вас с первого кусочка! Этот пирог особенно хорош с шариком ванильного мороженого.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
пироги
яблоки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ снова атаковали «Дружбу» и ЗАЭС: удары по России 7 сентября, жертвы
Гороскоп на неделю с 8 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Россияне назвали самых востребованных специалистов через пять лет
На посольство РФ в одной из стран Европы с дрона сбросили пакет с краской
В Кремле раскрыли, затрагивают ли тарифные войны мировую экономику
Ситуация в Сумской области утром 7 сентября: заруба в Юнаковке, наступление
Назван неожиданный нюанс идеи повысить возраст молодежи до 45 лет
«Пехоты больше нет»: офицер ВСУ вышел с шокирующим признанием о ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 7 сентября: ливень превратит дороги в реку?
Горящее здание правительства Украины попало на видео
Российский FPV-дрон помог мужчине скрыться от сотрудников ТЦК
Раскрыта площадь пожара в здании кабмина в Киеве
«О серьезном ущербе говорить не приходится»: военкор о прилете по Киеву
«Ты просто приедь»: глава Самарской области пригласил Егора Крида в гости
В Китае предположили, что Запад готовит новые вызовы для Путина
В Госдуме отреагировали на идею повысить возраст молодежи до 45 лет
Стало известно, какой урон наносят компаниям «гостворкеры»
Греф назвал способ повысить эффективность нейросети
Вэнс рассказал о ночных звонках Трампа
В возрасте 78 лет скончался основатель группы The Turtles Марк Вольман
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае
Общество

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.