Аранчини с грибами и моцареллой! Вкусные итальянские шарики за 15 минут

Итальянское наслаждение в хрустящей золотистой корочке! Эти рисовые шарики с грибной начинкой и тягучей моцареллой покорят вас с первой пробы. Идеальная закуска для уютного вечера.

Отварите 200 г круглозерного риса до готовности, остудите. Обжарьте 300 г мелко нарезанных грибов с 1 луковицей до золотистого цвета, посолите, поперчите. Смешайте рис с 50 г тертого пармезана и 1 яйцом. Сформируйте из рисовой массы лепешку, в центр положите по кусочку моцареллы (всего 150 г) и чайной ложке грибной начинки. Аккуратно сформируйте шарик, обваляйте в муке, затем во взбитом яйце и панировочных сухарях. Обжаривайте в разогретом растительном масле (170 °C) по 3–4 минуты до румяной корочки со всех сторон.

Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими с томатным соусом. Хрустящая корочка, нежный рис и расплавленный сыр — это восторг!

рецепты
моцарелла
грибы
перекусы
