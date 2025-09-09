Европейские предприятия стали закрываться рекордными с 2009 года темпами Более 70 крупных промышленных предприятий закрылись в Евросоюзе за полгода

В Европейском союзе за восемь месяцев 2025 года зафиксирован рекордный с 2009 года уровень закрытия крупных промышленных предприятий, пишет РИА Новости. Согласно данным Европейского мониторинга реструктуризаций, с 1 января по 31 августа о прекращении работы объявили 72 промышленные компании.

Этот показатель стал вторым за всю историю наблюдений. Первую строчку все еще занимает 2009 год, когда за аналогичный период закрылось 81 предприятие.

В отличие от предыдущих лет, когда основная масса закрытий приходилась на Германию, в текущем году процесс носит более равномерный характер. Наибольшее количество прекративших работу предприятий зарегистрировано в Испании (17%), Франции (14%), Чехии и Германии (по 11%). Минимальные показатели отмечены в Хорватии и Дании, где закрылось по одному предприятию.

Последствием массовых закрытий стало увольнение 18 тыс. работников промышленного сектора, что является третьим показателем в истории ЕС. Общее число закрывшихся крупных предприятий во всех отраслях экономики достигло 99, а количество сокращенных сотрудников — 27,3 тыс. человек. Тенденция демонстрирует серьезные структурные проблемы в экономике Евросоюза.

Ранее сообщалось, что агрессивная геополитика, которую ведут в Европе, может обернуться мрачной пустотой. Немецкие аналитики решили, что пока западные элиты придерживаются такой риторики по Украине, надежды на мирное будущее нет. Эксперты обратили внимание, как происходящее охватывает не одну страну.