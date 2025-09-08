Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Витаминный чай с облепихой как в кафе! Простая заготовка в морозилку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Витаминный чай с облепихой как в кафе! Простая заготовка в морозилку! Этот согревающий и насыщенный витаминами чай идеально подходит для холодного времени года. Яркий вкус цитрусовых, жгучий имбирь, пряности и солнечная облепиха создают ароматный напиток, который укрепит иммунитет и подарит бодрость.

Ингредиенты

  • Апельсин — 1 шт.
  • Лимон — 2 шт.
  • Облепиха свежая или замороженная — 100 г
  • Имбирь свежий — 85–100 г
  • Куркума молотая — 1 ч. л.
  • Корица молотая — 1 ч. л.
  • Перец черный молотый — 0,5 ч. л.
  • Мёд — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Апельсин и лимоны очистить от кожуры и белых перегородок, чтобы убрать горечь. Имбирь почистить, облепиху промыть и просушить. Все ингредиенты, кроме мёда, сложить в блендер, добавить куркуму, корицу и перец, затем измельчить до однородной массы. Переложить смесь в миску, вмешать мёд.
  2. Получившуюся массу разлить по формочкам для льда и заморозить — получится около 20 витаминных кубиков. Для приготовления чая достаточно залить кубик кипятком или добавить его в чашку с зелёным или чёрным чаем.

Ранее мы готовили щи на зиму в банке. Заготовка сэкономит время — обед за 15 минут.

