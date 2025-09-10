Очередной упавший дрон обнаружен в центральной Польше

В Польше обнаружен беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября, сообщает агентство PAP. На место падения дрона в Мнишкуве Лодзинского воеводства прибыли полиция, пожарная служба и военная жандармерия.

Глава Мнишкува Рафал Маршалек отметил, что ожидается прибытие военного спецподразделения, которое проверит наличие боевой части у БПЛА. Информации о пострадавших нет.

Ранее представитель местной полиции Марчин Юзвик заявил, что неопознанный объект упал на кукурузное поле в населенном пункте Осины в Польше, после чего взорвался. По его словам, на месте падения нашли пластиковые и металлические обломки.

Позже глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что упавший на территории страны в ночь на 20 августа дрон якобы имеет российское происхождение. При этом министр не привел никаких доказательств.

Аэропорты Жешув-Ясенка и Люблин на юго-востоке страны были временно закрыты из-за незапланированной военной активности. Военные уточнили, что в воздушном пространстве работают польские и союзные самолеты, а средства ПВО и радиолокационные системы переведены в состояние повышенной готовности.