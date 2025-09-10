Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 13:14

«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей

Генерал Липовой: Украина дронами над Польшей хочет втянуть НАТО в конфликт с РФ

Украина хочет втянуть НАТО в конфликт с РФ, сознательно создавая инциденты с появлением беспилотников над территорией Польши, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, целью подобных действий является создание очага напряженности в странах Североатлантического альянса, которые в ближайшем будущем планируют провести военные учения.

Появление беспилотников на территории Польши — это чистейшая провокация со стороны Украины, направленная на поднятие градуса истерии антироссийского настроения как в Польше, так и у союзников НАТО, которые собрались буквально через несколько дней начать там свои очередные маневры и учения, направленные опять же против России. Эта провокация может быть направлена и на то, чтобы создать какой-то очаг напряженности, который может перерасти в военный конфликт между непосредственно НАТО и Россией, — пояснил Липовой.

Он отметил, что такая стратегия позволяет Украине избежать ответственности и переложить ведение боевых действий на страны НАТО. Также генерал добавил, что предстоящие учения стран Альянса официально позиционируются как оборона от РФ.

Учения, которые анонсировали страны Альянса позиционируются как защита от России. Украина, которая сейчас занимает активную провокационную позицию, создавая различного рода очаги напряженности между НАТО и РФ, тем самым хочет спрятаться за его спину. Это делается для того, чтобы уйти от ответственности и чтобы НАТО начало воевать за Украину, — резюмировал Липовой.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши мог быть провокацией со стороны Украины с целью вовлечь страны НАТО в конфликт с Россией. Он отметил, что нет никаких доказательств причастности РФ к случившемуся.

