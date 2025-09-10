Стало известно, сколько платили агенту Украины за сбор данных в Крыму ФСБ: задержанный в Крыму агент Украины получил 11 тысяч гривен за сбор данных

Задержанный агент ГУР МО Украины получил за сбор данных о ПВО в Крыму 11 тысяч гривен в долларовом эквиваленте, передает ТАСС. Он раскрыл это во время допроса, видео с которого обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. За проделанную работу с 2023 по 2025 год украинская разведка выплатила ему чуть больше 22 тыс. рублей.

По словам задержанного, в 2022 году он начал оставлять негативные комментарии в Telegram, дискредитирующие российских военнослужащих. В июне 2023 года с ним связался некий Александр, который представился сотрудником ГУР МО Украины, и предложил сотрудничество.

В ходе вербовки Александр уточнял его отношение к политической ситуации и проводил обучение. По поручению своего куратора, агент собирал информацию о передвижениях Вооруженных сил РФ, их технике, а также о положении дел в порту Феодосии и на местной нефтебазе.

Ранее в Ижевске задержали агента украинской разведки, который планировал убить одного из ведущих сотрудников российского предприятия ОПК. Операцию проводили сотрудники ФСБ.