Психолог назвала причину осенней тревожности

Многие из нас с детства привыкли к определенному ритму жизни, который задает учебный год. <…> Мы словно запрограммированы на то, что с приходом осени начинается период напряженной работы, ответственности и ограничений. Но, конечно, не только школа влияет на наше состояние, — заявила Коржева.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что россияне легко могут совмещать работу с подработкой без выгорания, если будут четко разделять рабочее время и личную жизнь. По ее словам, увеличение нагрузки может привести к хроническому стрессу.