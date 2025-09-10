Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 10:16

Психолог назвала причину осенней тревожности

Психолог Коржаева: в осенней тревожности виновата школа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На осеннюю тревожность влияют годы, проведенные в школе, заявила LIFE.ru клинический психолог Ирина Коржаева. По ее словам, с ранних лет люди привыкают к циклу учебного года, который начинается 1 сентября и подразумевает работу, ответственность и ограничения.

Многие из нас с детства привыкли к определенному ритму жизни, который задает учебный год. <…> Мы словно запрограммированы на то, что с приходом осени начинается период напряженной работы, ответственности и ограничений. Но, конечно, не только школа влияет на наше состояние,заявила Коржева.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что россияне легко могут совмещать работу с подработкой без выгорания, если будут четко разделять рабочее время и личную жизнь. По ее словам, увеличение нагрузки может привести к хроническому стрессу.

психологи
депрессии
россияне
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток спалил Новый завет, пнул его и унизил верующих
Политолог рассказал, почему выступление Каллас никто не слушал
В Европе захотели жестко наказать Израиль
«Было трудно»: Евросоюз признался, как воспринимался саммит на Аляске
Госизменник попался на сборе данных о военных объектах Крыма для Киева
Полиция поймала хранившего дома арсенал подростка
Пожар во Владивостоке лишил мужчину полумиллиона рублей
«Никаких дождей»: синоптик пообещал москвичам погожие дни до конца недели
Беспилотники в Польше сегодня, 10 сентября: чьи были, разрушения, реакция
На Западе назвали наиболее вероятного преемника Трампа
Юрист объяснил, почему в России невозможно ввести «честный чек»
В российском городе школы перевели на «удаленку» из-за атак ВСУ
Экономист оценил вероятность доллара по 100 рублей
Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ
Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан Китая
Колонна польской военной техники выдвинулась к белорусской границе
В Госдуме объяснили, как трудовой стаж влияет на пенсию
Польша захотела применить статью НАТО
Генерал раскрыл, откуда могли запустить сбитые над Польшей беспилотники
«Трагедия беспамятства»: депутат о табу на Украине упоминать Крещение Руси
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.