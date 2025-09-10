Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 10:14

В России назвали самые высокооплачиваемые профессии

SuperJob: зарплаты в востребованных отраслях выросли до 370 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медианные зарплаты в наиболее востребованных отраслях России достигли 370 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob для Радио РБК. По словам руководителя исследовательского центра Натальи Головановой, наибольший рост показали следующие отрасли: IT, медицина, строительство, промышленность и транспорт.

Динамика по некоторым позициям за пять лет роста зарплат превышала 100%. Например, это позиция инженера-наладчика оборудования в тяжелом машиностроении — 115% за пять лет роста, инженеров-конструкторов в промышленном строительстве — 113%, плиточников, — поделилась Голованова.

Среди профессий лидером по уровню медианной зарплаты оказался программист Kotlin в сфере IT — 370 тысяч рублей с приростом 3% за год. В медицине наибольший доход у врача — стоматолога-ортопеда — 330 тысяч (+10%). В строительстве инженер строительного контроля зарабатывает 185 тысяч (+9%), в промышленности инженер АСУ ТП — 160 тысяч (+14%). А водитель большегрузного автомобиля в транспорте получает 160 тысяч (+7%).

Наиболее востребованными отраслями по числу вакансий остаются промышленность, строительство, транспорт, ретейл, HoReCa, IT и медицина. Эксперты отмечают дефицит кадров и рост конкуренции между работодателями.

По их мнению, в логистике остро не хватает разнорабочих и упаковщиков, особенно в сезонные периоды — компании прибегают к вахтовому труду и привлечению иностранцев. А в промышленности зарплаты по отдельным рабочим профессиям достигают уровня топ-менеджеров.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что средняя заработная плата в России достигла 100 тысяч рублей, а МРОТ к 2030 году может вырасти до 35 тысяч. Она отметила, что текущий минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей, и его увеличение позволит повысить доходы во всех отраслях экономики и для всех уровней квалификации работников.

