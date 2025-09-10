Гендиректора Эрмитажа переназначили в должности еще на пять лет

Председатель правительства России Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа. Подписанное распоряжение опубликовано на официальном сайте кабинета министров. Пиотровский будет занимать должность еще пять лет.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа на пятилетний срок, — говорится в документе.

Пиотровский начал свою работу в Эрмитаже в 1991 году, сначала занимая пост замдиректора по научной работе. Уже в 1992 году он возглавил сам музей. Он является доктором исторических наук, академиком Российской академии наук (РАН), членом ее президиума, а также действительным членом Российской академии художеств.

Михаил Пиотровский обладает множеством высоких государственных наград. Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», ему также вручили ордена Александра Невского и Дружбы. Помимо этого, в 2003 году ему присудили Президентскую премию в области литературы и искусства, а в 2017-м — Государственную премию РФ в той же сфере.

Ранее Пиотровский раскритиковал практику возрастной маркировки музейных экспозиций. По его словам, присвоение выставкам рейтингов «4+» или «16+» представляет собой одну из самых нелепых инициатив.