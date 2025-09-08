Директор Эрмитажа раскрыл, с какой глупостью приходится сталкиваться музеям

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подверг резкой критике практику возрастной маркировки музейных экспозиций. В эфире Радио РБК он заявил, что присвоение выставкам рейтингов «4+» или «16+» является одной из самых нелепых инициатив.

В ходе интервью глава музея подробно высказался о сложившейся системе возрастных рейтингов. Он признал, что с подобными нормами пытались бороться, но теперь они стали частью реальности, в условиях которой приходится существовать.

Одна из самых глупых маркировок по возрасту, когда мы там пишем выставка «четыре+» или «16+». Они существуют, и с ними довольно давно борются, боролись и очень усиленно, но не очень получается. Это вот принцип сегрегации и дискриминации, он всегда такой, — сказал Пиотровский.

Глава Эрмитажа также обратил внимание, что даже при наличии маркировки дети могут посетить экспозицию в сопровождении взрослых. Он подчеркнул, что музеи должны самостоятельно определять необходимость подобных ограничений для своих коллекций.

Пиотровский добавил, что жизнь в условиях разнообразных маркировок является нормальной российской реальностью. Он подчеркнул, что внутренние маркировки должны определяться самим музеем, которому следует самостоятельно решать, что маркировать и показывать. Глава Эрмитажа также отметил, что существуют вещи, которые можно или нужно показывать исключительно специалистам, поскольку другим посетителям это неинтересно и может «только затуманить им мозги».

