Россия и Украина расторгли важный документ о сотрудничестве МИД: соглашение между РФ и Украиной о сотрудничестве в сфере культуры прекращено

Соглашение между правительством России и правительством Украины о сотрудничестве в области культуры, науки и образования прекратило свое действие, заявили в МИД РФ. Отмечается, что документ, который был подписан в Москве еще в 1995 году, больше не имеет никакой силы.

28 августа 2025 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины в области культуры, науки и образования, — подчеркнули в ведомстве.

Договор способствовал развитию сотрудничества между общественными организациями, творческими союзами, ассоциациями и фондами двух стран. Также РФ и Украина должны были предоставлять взаимный доступ к библиотечным, архивным и музейным фондам для граждан обоих государств на одинаковых условиях.

