Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 10:32

Россия и Украина расторгли важный документ о сотрудничестве

МИД: соглашение между РФ и Украиной о сотрудничестве в сфере культуры прекращено

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соглашение между правительством России и правительством Украины о сотрудничестве в области культуры, науки и образования прекратило свое действие, заявили в МИД РФ. Отмечается, что документ, который был подписан в Москве еще в 1995 году, больше не имеет никакой силы.

28 августа 2025 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины в области культуры, науки и образования, — подчеркнули в ведомстве.

Договор способствовал развитию сотрудничества между общественными организациями, творческими союзами, ассоциациями и фондами двух стран. Также РФ и Украина должны были предоставлять взаимный доступ к библиотечным, архивным и музейным фондам для граждан обоих государств на одинаковых условиях.

Ранее сообщалось, что Россия и Япония могут начать сотрудничать в сфере сейсмологии и мониторинга цунами. За это активно выступает администрация города Нэмуро, расположенного в самой северной префектуре Хоккайдо. Мэр города Масатоси Исигаки объяснил, что географическая близость к РФ делает такое сотрудничество особенно актуальным для обеспечения безопасности обоих государств.

Украина
Россия
соглашения
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция поймала хранившего дома арсенал оружия подростка
Пожар во Владивостоке лишил мужчину полумиллиона рублей
«Никаких дождей»: синоптик пообещал москвичам погожие дни до конца недели
Беспилотники в Польше сегодня, 10 сентября: чьи были, разрушения, реакция
На Западе назвали наиболее вероятного преемника Трампа
Юрист объяснил, почему в России невозможно ввести «честный чек»
В российском городе школы перевели на «удаленку» из-за атак ВСУ
Экономист оценил вероятность доллара по 100 рублей
Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ
Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан Китая
Колонна польской военной техники выдвинулась к белорусской границе
В Госдуме объяснили, как трудовой стаж влияет на пенсию
Польша захотела применить статью НАТО
Генерал раскрыл, откуда могли запустить сбитые над Польшей беспилотники
«Трагедия беспамятства»: депутат о табу на Украине упоминать Крещение Руси
Рубль ждет крах? Курс сегодня, 10 сентября, что с долларом, евро и юанем
Иван-чай: русский напиток с огромной пользой для здоровья
Более 70 французов задержали в преддверии акции протеста
Малышева предупредила дачников о «порочных позах»
Назван новый исполнительный директор «М.Видео»
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.