«О чем-то верещат»: Запад уличили в поиске «болевых точек» на границе с РФ Депутат Картаполов: Запад хочет создать новые очаги напряжения на границе с РФ

Запад пытается создать новые очаги напряжения на границе с Россией, а именно в Финляндии, Молдавии и странах Прибалтики, заявил в беседе с ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, провал западной авантюры с Украиной «уже всем очевиден».

Теперь Западу надо находить новые болевые точки на нашей границе. И Финляндия — это одна из них. Но мы не будем забывать о прибалтийских «бумажных тиграх», которые постоянно о чем-то верещат, — подчеркнул депутат.

В качестве примера он привел Молдавию, где, по мнению парламентария, людей преследуют и сажают в тюрьму за их политические взгляды. Картаполов отметил, что Москва «пристально наблюдает» за внешней обстановкой и учитывает все изменения, происходящие у государственных границ.

И мы очень четко, жестко и оперативно реагируем на все попытки создать нам угрозу, — резюмировал он.

Ранее Картаполов заявил, что только два государства — члена Европейского союза проводят независимую и суверенную политику. По его мнению, реальную самостоятельность в рамках евроинтеграции сохраняют лишь Венгрия и Словакия. Всех остальных членов ЕС он охарактеризовал как «полных сателлитов этого псевдообразования».