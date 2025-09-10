Фон дер Ляйен предложила отказаться от основного правила Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отказаться от одной из основных норм Евросоюза — права вето в Совете ЕС при принятии внешнеполитических решений. В рамках выступления с ежегодным посланием о положении дел в содружестве она назвала это правило «оковами единогласия», которые мешают быстро принимать общие решения.

Евросоюз должен перейти к голосованию квалифицированным большинством в определенных областях, в частности по вопросам внешней политики. Пришло время избавиться от практики единогласного голосования, — отметила фон дер Ляйен.

Ранее издание Politico обратило внимание, что Европейский союз столкнулся с возможным вето со стороны Венгрии на проведение военных учений на Украине. Для реализации таких программ требуется единогласное решение всех 27 стран-участниц.

До этого сообщалось, что Венгрия стала единственной страной в Евросоюзе, которая отказалась поддерживать совместное заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву. Соответствующий документ опубликован на сайте Европейской службы внешних связей. Все остальные 26 стран — участниц объединения вместе с Великобританией подписались под заявлением.