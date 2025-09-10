Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 13:38

Вэнс раскрыл отношение Трампа к удару Израиля по Катару

Вэнс: Трамп недоволен ударом Израиля по Катару

Президент США Дональд Трамп недоволен ударом Израиля по членам политического бюро ХАМАС в Катаре, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, которые передает газета The Washington Post, это не соответствует ни интересам США, ни интересам Израиля.

Он не думает, что это (удары по Катару. — NEWS.ru) соответствует интересам Израиля или интересам США. Поэтому он этим недоволен, — отметил Вэнс.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия считает удар по столице Катара Дохе грубым нарушением международного права и Устава ООН. В министерстве назвали атаку посягательством на суверенитет и территориальную целостность государства.

До этого представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль нанес удар по членам политического бюро ХАМАС в Дохе. По его словам, атака затронула жилые здания и поставила под угрозу безопасность мирных жителей.

Позже стало известно, что при ударе погиб лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя. Его считали главным переговорщиком движения. По данным источника, атака ЦАХАЛ по Дохе также унесла жизнь сына лидера. Жертвами удара стали и несколько сотрудников службы безопасности ХАМАС.

