Стало известно, какая страна рядом с Россией представляет реальную угрозу

Вступившая в НАТО Финляндия представляет реальную угрозу для России, заявил в беседе с изданием Lenta.ru политолог и военный эксперт Олег Глазунов. По его словам, страна может быть использована как плацдарм для удара по РФ, учитывая интересы НАТО в текущем конфликте на Украине.

Финляндия вступила в военный блок, она уже изначально реальная угроза, от нее можно ожидать все что угодно. И финны всегда нас недолюбливали, хотя Финляндия была до того, как стать частью России, частью Швеции. И в принципе независимость Финляндии дали не шведы, а именно советская Россия. Непонятно только, почему они на нас взъелись и постоянно воспринимают нас как врага. Мы хотим дружить с Финляндией, а они не хотят с нами дружить, — сказал политолог.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что Финляндия превращается в рассадник фашизма. По его словам, безответственная политика финских властей может привести к конфликту с Россией. Депутат добавил, что жалеет финский народ, который оказался в сложном положении.

Схожее мнение высказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, после смены политической элиты Финляндия стремительно трансформировалась в анти-Россию.