Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 11:27

Стало известно, какая страна рядом с Россией представляет реальную угрозу

Политолог Глазунов: Финляндия в составе НАТО представляет угрозу для России

Александр Стубб (слева) и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте Александр Стубб (слева) и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Вступившая в НАТО Финляндия представляет реальную угрозу для России, заявил в беседе с изданием Lenta.ru политолог и военный эксперт Олег Глазунов. По его словам, страна может быть использована как плацдарм для удара по РФ, учитывая интересы НАТО в текущем конфликте на Украине.

Финляндия вступила в военный блок, она уже изначально реальная угроза, от нее можно ожидать все что угодно. И финны всегда нас недолюбливали, хотя Финляндия была до того, как стать частью России, частью Швеции. И в принципе независимость Финляндии дали не шведы, а именно советская Россия. Непонятно только, почему они на нас взъелись и постоянно воспринимают нас как врага. Мы хотим дружить с Финляндией, а они не хотят с нами дружить, — сказал политолог.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что Финляндия превращается в рассадник фашизма. По его словам, безответственная политика финских властей может привести к конфликту с Россией. Депутат добавил, что жалеет финский народ, который оказался в сложном положении.

Схожее мнение высказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, после смены политической элиты Финляндия стремительно трансформировалась в анти-Россию.

Финляндия
НАТО
Россия
политологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция поймала хранившего дома арсенал оружия подростка
Пожар во Владивостоке лишил мужчину полумиллиона рублей
«Никаких дождей»: синоптик пообещал москвичам погожие дни до конца недели
Беспилотники в Польше сегодня, 10 сентября: чьи были, разрушения, реакция
На Западе назвали наиболее вероятного преемника Трампа
Юрист объяснил, почему в России невозможно ввести «честный чек»
В российском городе школы перевели на «удаленку» из-за атак ВСУ
Экономист оценил вероятность доллара по 100 рублей
Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ
Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан Китая
Колонна польской военной техники выдвинулась к белорусской границе
В Госдуме объяснили, как трудовой стаж влияет на пенсию
Польша захотела применить статью НАТО
Генерал раскрыл, откуда могли запустить сбитые над Польшей беспилотники
«Трагедия беспамятства»: депутат о табу на Украине упоминать Крещение Руси
Рубль ждет крах? Курс сегодня, 10 сентября, что с долларом, евро и юанем
Иван-чай: русский напиток с огромной пользой для здоровья
Более 70 французов задержали в преддверии акции протеста
Малышева предупредила дачников о «порочных позах»
Назван новый исполнительный директор «М.Видео»
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.