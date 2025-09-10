Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Они в панике»: генерал высказался о поведении Польши из-за БПЛА в небе

Генерал Липовой связал истерию Польши с учениями РФ и Белоруссии «Запад-2025»

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Паника Польши из-за беспилотников над своей территорией может быть связана с предстоящими российско-белорусскими учениями «Запад-2025», заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Москва и Минск принимают адекватные меры в связи с действиями недружественных стран.

Вполне возможно, что паника Польши связана с российско-белорусскими учениями «Запад-2025». Союз России и Белоруссии принимает адекватные меры в связи с действиями недружественных стран на сопредельной территории, поэтому собираются проводить учения. Это очень нервирует войска НАТО, — пояснил Липовой.

Он отметил, что реакция Запада проявляется в виде бездоказательных обвинений в адрес России и Белоруссии. По словам генерала, страны Альянса занимаются нагнетанием истерии уже не первый год.

В целом вся эта нервозность стран НАТО объяснима тем, что они привыкли действовать безнаказанно и в одностороннем порядке. Когда они видят, что Россия и Белоруссия принимают адекватные действия, конечно, они в панике, в растерянности. Они начинают обвинять РФ в нагнетании истерии, хотя сами занимаются этим уже не первый год, — резюмировал Липовой.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Польша намеренно раздувает инфоповод о беспилотниках над своей территорией. По его словам, Варшава хочет оказать давление на Москву и добиться от Евросоюза новых санкций. Он отметил, что польский премьер-министр Дональд Туск известен своей склонностью к истерикам.

