Подоляка объяснил, почему НАТО не отреагировало на беспилотники в Польше

Подоляка объяснил, почему НАТО не отреагировало на беспилотники в Польше Подоляка: НАТО проигнорировало БПЛА в Польше, так как не хочет воевать за Киев

Североатлантический альянс отказался считать инцидент с беспилотниками в Польше атакой на НАТО, потому что не хочет вступать в вооруженный конфликт ради Украины, заявил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале. По его мнению, Запад не хочет лично участвовать в противостоянии.

Ожидаемая реакция Польши и НАТО. Никто не собирается за Украину воевать. НАТО не нужна война своими руками. НАТО нужна война «лохами». И этими самыми «лохами» назначены украинцы, — написал Подоляка.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша обратилась к партнерам по НАТО с просьбой применить четвертую статью Североатлантического договора. Данное положение касается консультаций с союзниками, в связи с инцидентом с БПЛА. Туск отметил, что решение о применении четвертой статьи Договора о НАТО было принято совместно с президентом республики Каролем Навроцким.

До этого стало известно, что Североатлантический альянс не считает инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, преднамеренной атакой. В ночь происшествия впервые были задействованы самолеты НАТО для отражения потенциальной угрозы.