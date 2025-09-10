Песков высказался об отказе ряда стран Запада отправлять войска на Украину Песков не знает об отказе стран «коалиции желающих» отправлять войска на Украину

Кремлю ничего неизвестно об отказе ряда стран так называемой «коалиции желающих» отправлять миротворческий контингент на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, 26 западных государств заявляли об обратном, передает ТАСС.

Мне известно, что 26 стран в Париже говорили о своей готовности присоединиться к отправке контингента на Украину. Я не располагаю информацией, что какая-то из этих стран изменила свою позицию. Вместе с тем целый ряд стран сразу же заявили о том, что они ни в коем случае не будут принимать в этом участие. Я не знаю каких-то изменений в этой композиции, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что есть страны, занимающие «оголтелую позицию», которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий своих необдуманных действий. В то же время иные государства гораздо лучше понимают реальность, добавил он.

Ранее Песков заявил, что обвинения со стороны Европейского союза и НАТО в адрес Российской Федерации в якобы проводимых провокациях носят ежедневный характер. Он отметил, что такие заявления делаются без предоставления каких-либо доказательств и носят исключительно политизированный характер.