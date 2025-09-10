Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 14:09

Песков высказался об отказе ряда стран Запада отправлять войска на Украину

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кремлю ничего неизвестно об отказе ряда стран так называемой «коалиции желающих» отправлять миротворческий контингент на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, 26 западных государств заявляли об обратном, передает ТАСС.

Мне известно, что 26 стран в Париже говорили о своей готовности присоединиться к отправке контингента на Украину. Я не располагаю информацией, что какая-то из этих стран изменила свою позицию. Вместе с тем целый ряд стран сразу же заявили о том, что они ни в коем случае не будут принимать в этом участие. Я не знаю каких-то изменений в этой композиции, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что есть страны, занимающие «оголтелую позицию», которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий своих необдуманных действий. В то же время иные государства гораздо лучше понимают реальность, добавил он.

Ранее Песков заявил, что обвинения со стороны Европейского союза и НАТО в адрес Российской Федерации в якобы проводимых провокациях носят ежедневный характер. Он отметил, что такие заявления делаются без предоставления каких-либо доказательств и носят исключительно политизированный характер.

