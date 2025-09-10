В Кремле оценили шанс внешнего вмешательства в ситуацию в Непале Песков: Россия не обладает данными о внешнем вмешательстве в ситуацию в Непале

Москва не владеет данными о том, может ли быть ситуация в Непале результатом внешнего вмешательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос об иностранном влиянии на протесты в целях обострить ситуацию в регионе, пишет ТАСС.

Какой-либо информации относительно внешнего вмешательства у нас нет, — подчеркнул Песков.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей. 8 сентября в Катманду и некоторых других крупных городах страны начались массовые протесты с участием тысяч демонстрантов. В настоящее время известно о 25 погибших и более 600 пострадавших. 9 сентября власти сняли запрет на работу соцсетей, но беспорядки продолжились.

Премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку, которую принял президент страны. 10 сентября армия азиатского государства объявила о введении комендантского часа, а также о подготовке к переговорам с протестующими.

Как стало известно, что около 80 российских граждан обратились в посольство России в Катманду на фоне протестов в Непале. По данным источника, все они находятся в безопасных условиях, а их жизням ничего не угрожает.