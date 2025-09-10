Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 14:17

В Кремле оценили шанс внешнего вмешательства в ситуацию в Непале

Песков: Россия не обладает данными о внешнем вмешательстве в ситуацию в Непале

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва не владеет данными о том, может ли быть ситуация в Непале результатом внешнего вмешательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос об иностранном влиянии на протесты в целях обострить ситуацию в регионе, пишет ТАСС.

Какой-либо информации относительно внешнего вмешательства у нас нет, — подчеркнул Песков.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей. 8 сентября в Катманду и некоторых других крупных городах страны начались массовые протесты с участием тысяч демонстрантов. В настоящее время известно о 25 погибших и более 600 пострадавших. 9 сентября власти сняли запрет на работу соцсетей, но беспорядки продолжились.

Премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку, которую принял президент страны. 10 сентября армия азиатского государства объявила о введении комендантского часа, а также о подготовке к переговорам с протестующими.

Как стало известно, что около 80 российских граждан обратились в посольство России в Катманду на фоне протестов в Непале. По данным источника, все они находятся в безопасных условиях, а их жизням ничего не угрожает.

Кремль
Непал
Дмитрий Песков
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Tesla известного певца нашли разлагающийся труп
«Не грозит реальный срок»: что говорят об уголовном деле футболиста Смолова
Политолог оценил вероятность отстранения Макрона от власти
Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Геленджика
Делегация еще одной страны приедет в Москву на российско-арабский саммит
Минцифры пополнит белый список еще четырьмя сайтами
НАТО применила статью 4 в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
Котлеты вкуснее обычных! Убираем 2 привычных ингредиента, получаем шедевр!
«Не собираюсь лезть»: Кадыров о работе племянника в бывшем «Даноне»
Осудившая СВО мать Тарасовой объявилась после ее задержания с наркотиками
ЕАЭС может пополниться еще одним государством
«Баба с возу — кобыле легче»: депутат о закрытии всех японских центров в РФ
Американские военные не смогли сбить НЛО над Йеменом
Бывший директор авиазавода возглавил производителя Aurus
В СПЧ напомнили, куда жаловаться на подозрительных мигрантов
IT-эксперт ответил, какие функции Apple пока недоступны для россиян
Путин объяснил, что представляет собой забота о бойцах СВО
Стало известно о почти полном обрушении горящего в Подмосковье склада
В Иране прояснили ситуацию с доступом МАГАТЭ на ядерные объекты
Дома у убитой афроамериканцем украинки заметили лозунг Black lives matter
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки
Россия

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.