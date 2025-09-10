Стало известно, с какой стороны летели сбитые над Польшей дроны

Стало известно, с какой стороны летели сбитые над Польшей дроны Ордаш: сбитые над Польшей дроны прилетели со стороны Украины

Дроны, которые сбили в Польше, летели со стороны Украины, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш. Его вызывали в МИД страны на фоне сообщений о найденных обломках БПЛА.

Мы знаем одно — эти дроны летели со стороны Украины, — сказал временный поверенный.

Ранее Ордаш заявил, что польская сторона не предоставила никаких подтверждений причастности России к инциденту со сбитыми беспилотниками. Дипломат охарактеризовал выдвинутые Варшавой обвинения как абсолютно беспочвенные.

До этого Польша направила военную технику к границе с Белоруссией после ночного инцидента с беспилотными летательными аппаратами. Утром 10 сентября наблюдалось активное перемещение польских войск, включая колонны бронетехники.

Кроме того, начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко подчеркнул, что Варшава оповестила Минск о приближении с территории Украины к белорусской границе неопознанных беспилотников. По его словам, силы ПВО республики ночью сбили БПЛА, залетевшие в белорусское воздушное пространство.