В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу Джабаров назвал атаку беспилотников на Польшу провокацией Украины

Нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками может быть провокацией со стороны Украины, заявил первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24». По его мнению, инцидент направлен на вовлечение Польши в конфликт с Россией.

Это очень похоже на провокацию, которую совершили украинские власти. Мы помним, когда ракета залетела на территорию Польши в 2022 году — они тут же заявили, что это российская ракета. Потом поляки разобрались, и стало ясно, что это ракета украинцев, — отметил Джабаров.

Политик также напомнил, как позднее президент Украины Владимир Зеленский упрашивал поляков не раскрывать факт того, что это была украинская ракета. По словам Джабарова, сейчас Киев использует любые возможности для вовлечения стран НАТО, прежде всего Польши, через которую проходят поставки западного вооружения на Украину.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к партнерам по НАТО с просьбой применить четвертую статью Североатлантического договора после инцидента с БПЛА. В рамках консультаций Варшава намерена запросить усиление поддержки своих ВВС и систем ПВО на восточной границе, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства.