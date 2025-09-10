Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 13:21

В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу

Джабаров назвал атаку беспилотников на Польшу провокацией Украины

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками может быть провокацией со стороны Украины, заявил первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24». По его мнению, инцидент направлен на вовлечение Польши в конфликт с Россией.

Это очень похоже на провокацию, которую совершили украинские власти. Мы помним, когда ракета залетела на территорию Польши в 2022 году — они тут же заявили, что это российская ракета. Потом поляки разобрались, и стало ясно, что это ракета украинцев, — отметил Джабаров.

Политик также напомнил, как позднее президент Украины Владимир Зеленский упрашивал поляков не раскрывать факт того, что это была украинская ракета. По словам Джабарова, сейчас Киев использует любые возможности для вовлечения стран НАТО, прежде всего Польши, через которую проходят поставки западного вооружения на Украину.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к партнерам по НАТО с просьбой применить четвертую статью Североатлантического договора после инцидента с БПЛА. В рамках консультаций Варшава намерена запросить усиление поддержки своих ВВС и систем ПВО на восточной границе, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства.

Польша
дроны
Совфед
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Tesla известного певца нашли разлагающийся труп
«Не грозит реальный срок»: что говорят об уголовном деле футболиста Смолова
Политолог оценил вероятность отстранения Макрона от власти
Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Геленджика
Делегация еще одной страны приедет в Москву на российско-арабский саммит
Минцифры пополнит белый список еще четырьмя сайтами
НАТО применила статью 4 в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
Котлеты вкуснее обычных! Убираем 2 привычных ингредиента, получаем шедевр!
«Не собираюсь лезть»: Кадыров о работе племянника в бывшем «Даноне»
Осудившая СВО мать Тарасовой объявилась после ее задержания с наркотиками
ЕАЭС может пополниться еще одним государством
«Баба с возу — кобыле легче»: депутат о закрытии всех японских центров в РФ
Американские военные не смогли сбить НЛО над Йеменом
Бывший директор авиазавода возглавил производителя Aurus
В СПЧ напомнили, куда жаловаться на подозрительных мигрантов
IT-эксперт ответил, какие функции Apple пока недоступны для россиян
Путин объяснил, что представляет собой забота о бойцах СВО
Стало известно о почти полном обрушении горящего в Подмосковье склада
В Иране прояснили ситуацию с доступом МАГАТЭ на ядерные объекты
Дома у убитой афроамериканцем украинки заметили лозунг Black lives matter
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.