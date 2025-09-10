Попытка использовать замороженные активы России со стороны Бельгии будет являться грабежом, заявил политолог Владимир Шаповалов. Таким образом в беседе с RT он оценил желание главы МИД королевства Максима Прево «наложить лапу» на средства РФ с согласия Евросоюза.

Понятно, что российские активы украдены. Но вор, укравший их, пытается изобразить невинность и законность своих действий. В итоге — избежать ответственности. Но так не бывает. <...> Это самым катастрофическим образом скажется на и так уже не белоснежном реноме западных стран, — сказал Шаповалов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми «придурком» за передачу $1,3 млрд из замороженных активов России Украине. Он также подчеркнул, что Лондон является вором, а представители власти в Киеве — неонацистами.