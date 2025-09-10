Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 сентября: инфографика

В ночь на 10 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 122 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

« 21 — над территорией Брянской области, 17 — над территорией Республики Крым, 12 — над территорией Воронежской области, по 11 БПЛА сбито над территориями Белгородской, Курской областей и Краснодарского края, девять — над территорией Орловской области, пять — над территорией Калужской области, три — над территорией Рязанской области, по два — над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей, один — над территорией Тульской области, 15 украинских БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.», — говорится в сообщении ведомства.