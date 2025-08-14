Мединский раскрыл судьбу пленных, от которых ранее отказался Киев Мединский: Киев принял лишь двух пленных из списка военных, от которых отказался

Украина при обмене согласилась принять только двух пленных солдат из ранее опубликованного списка, насчитывавшего около 1000 военнослужащих, заявил в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую переговорную группу в Стамбуле. Он с иронией предположил, что причиной тому является страх Киева.

Из 1000 пленных вэсэушников, которые обращались к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, украинская сторона приняла лишь двух человек: 1. Бойчук Александр Вячеславович 14.10.1976; 2. Федоренко Владимир Викторович 16.02.1982. Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали, — написал Мединский.

Ранее источник в военно-дипломатических кругах сообщил, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. По его словам, большинство из них составляют солдаты и матросы. При этом более 140 человек являются мобилизованными.

14 августа Россия и Украина провели очередной обмен пленными, в рамках которых передали друг другу по 84 военнослужащих. Процесс был организован на подконтрольной Киеву территории при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.