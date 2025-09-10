Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Каллас озвучила почти пустому залу сумму трат ЕС на Украину

Каллас выступила перед пустым залом на тему трат ЕС на Украину

Кая Каллас Кая Каллас Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Глава евродипломатии Кая Каллас выступила с отчетом о тратах ЕС на помощь Украине в почти пустом зале Европейского парламента, передает RT. В материале говорится, что, по словам Каллас, с 2022 года Евросоюз направил Киеву почти €169 млрд (более 16,5 трлн рублей).

В течение последних трех с половиной лет, добавила она, европейские государства предоставили Украине различные виды поддержки, включая военную технику, вооружение, а также кредиты для восстановления экономики и инфраструктуры. Около трети этой помощи было передано в виде боеприпасов, ракет и военного оборудования.

Только в этом году страны ЕС выделят больше, чем когда-либо прежде: €25 млрд (2,4 трлн рублей. — NEWS.ru), — констатировала она.

Также глава европейской дипломатии сообщила, что главы МИД и министры обороны ЕС договорились расширить мандат тренировочной миссии для Украины, что позволит начать обучение военных ВСУ. Решение было принято по итогам первого дня неформальной министерской встречи в Копенгагене.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании на Украине трех линий обороны с участием войск стран Запада направлены на срыв переговоров о мире между Москвой и Киевом. Кроме того, как он считает, фон дер Ляйен часто затрагивает вопросы, выходящие за рамки ее полномочий.

