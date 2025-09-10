Более 530 машин стоят в очереди перед Крымским мостом

Не менее 535 машин стоят в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи, сообщил Telegram-канал, отслеживающий ситуацию на подъездах к переправе. Время ожидания перед пунктом ручного досмотра составляет около двух часов. При этом со стороны Тамани очереди нет.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 535 транспортных средств, — говорится в сообщении.

4 сентября на подъездах к Крымскому мосту образовалась масштабная пробка, в ней скопилось более тысячи автомобилей. По данным на 13:00, со стороны Таманского полуострова в очереди на ручной досмотр ожидало 450 транспортных средств.

Тогда Российский союз туриндустрии посоветовал туристам выбрать альтернативные маршруты движения из-за пробок на Крымском мосту. Также в организации предложили россиянам выбирать для поездок менее загруженные ночные и утренние часы.

До этого в Крыму задержали местного жителя по обвинению в публичном оправдании теракта на Крымском мосту. По данным следствия, мужчина администрировал Telegram-канал, где размещал соответствующие материалы.