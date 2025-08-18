Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 15:43

Цветет в песке и на бетоне! Многолетник-нежность выживет в любую погоду!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аквилегия «вайт барлоу» — белоснежное кружево для тенистого сада. Представьте: в тенистом уголке вашего сада колышется воздушное облако из белоснежных махровых цветов. Это аквилегия «вайт барлоу» — настоящее чудо природы, где каждый цветок похож на миниатюрную розу, собранную из тончайшего фарфора. С мая по август она создает в саду атмосферу нежной свадебной церемонии, при этом совершенно не требуя к себе особого внимания.

Этот сорт — мечта занятого садовода. Посадив его однажды, вы будете год за годом любоваться пышным цветением, не прилагая почти никаких усилий. «Вайт барлоу» прекрасно зимует без укрытия (выдерживает до −34 °C!), довольствуется редкими поливами и скромными почвами. Более того — в полутени она цветет даже дольше, чем на ярком солнце, сохраняя безупречную белизну своих махровых «розочек».

Высота растения около 60–70 см, что делает его идеальным для среднего яруса цветников. Особенно эффектно эта аквилегия смотрится в сочетании с папоротниками, хостами и декоративными злаками. А еще она — прекрасный медонос, привлекающий в сад бабочек и шмелей.

Секрет успеха прост: посадите «вайт барлоу» в рыхлую, умеренно влажную почву, и она будет радовать вас цветением долгие годы, постепенно разрастаясь в пышные куртины. Это тот редкий случай, когда красота и неприхотливость идут рука об руку!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
