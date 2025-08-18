Выстоит при −35°C и виду не подаст! Многолетник-труженик для красивого сада

Представьте растение, которое с мая до поздней осени удивляет вас настоящим цветочным карнавалом! Лантана — это удивительный многолетник, чьи соцветия постоянно меняют окраску: сегодня они лимонно-желтые, завтра — нежно-розовые, а через неделю становятся насыщенно-красными. И всё это — на одном кусте одновременно!

Этот цветок — мечта занятого садовода. Посадив его однажды, вы будете годами наслаждаться пышным цветением, практически не уделяя растению внимания. Лантана стойко переносит летний зной, не требует частых поливов и прекрасно чувствует себя даже в бедных почвах. Её можно выращивать и в открытом грунте, и в кашпо — она одинаково хороша в цветниках, на балконах и в патио.

Особенно радует, что лантана практически не болеет и неинтересна вредителям. Её густая листва с приятным пряным ароматом отпугивает насекомых, а яркие цветы привлекают бабочек. Высота растения — от 30 см до 1,5 м (в зависимости от сорта), что позволяет использовать его в разных композициях.

Секрет успеха прост: выберите солнечное место (в тени цветение будет менее обильным), не переувлажняйте почву и иногда подкармливайте комплексным удобрением. На зиму в холодных регионах можно занести кашпо в прохладное помещение или укрыть куст в открытом грунте.

Лантана идеально сочетается с декоративными злаками, лавандой и шалфеем. Попробуйте посадить её в своем саду — и вы получите море цветов при минимуме забот!

