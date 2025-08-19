Стала известна причина смерти актера дубляжа Гранкина

Актер дубляжа Дмитрий Гранкин умер после того, как у него оторвался тромб, заявил aif.ru его однокурсник Ярослав Иванов. Он пояснил, что из-за низкой проходимости сосудов диализ невозможно было проводить с необходимой скоростью, поэтому актеру провели операцию. Иванов добавил, что после этого состояние Гранкина ухудшилось.

В реанимации, что-то пошло не так. Он погиб из-за тромба, а это такой момент, никогда не знаешь, когда он отделится, — сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что актер Гранкин скончался на 49-м году жизни. Официальной причиной смерти стала сердечная недостаточность, развившаяся на фоне болезни почек. Также на его состояние повлиял инсульт, перенесенный полтора года назад.

В сообщении подчеркивалось, что артист до последнего сохранял активность и жизнерадостность — недавно он даже приобрел сапборд, собираясь выходить с ним в Балтику. Прощание с Гранкиным прошло 17 августа в Санкт-Петербурге, где его и похоронили.

