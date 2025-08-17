Умер известный актер дубляжа из «Лесной братвы» и «Ким Пять-с-плюсом»

Актер дубляжа Дмитрий Гранкин скончался на 49-м году жизни, говорится на его странице во «ВКонтакте». Причиной смерти стала сердечная недостаточность, развившаяся на фоне болезни почек. Также на его состояние повлиял инсульт, перенесенный полтора года назад.

В сообщении подчеркивается, что артист до последнего сохранял активность и жизнерадостность — недавно он даже приобрел сап-борд, собираясь выходить с ним в Балтику. Прощание с Гранкиным прошло 17 августа в Санкт-Петербурге, где его и похоронили.

Ранее умер культовый польский актер кино и телевидения Томаш Ярош, которому было 63 года. Он также был востребованным актером дубляжа. Артист озвучивал известные польские фильмы, такие как «Варшава. Год 5703», «Ноябрь», «Перстенек с орлом в короне» и «Польский крах». За рубежом его знали по роли в англоязычной драме «Арийская пара».

Кроме того, во Франции скончался 75-летний актер театра и кино Жан-Поль Дюбуа, известный, в том числе, по роли в фильме «Фанфан-тюльпан». Российским зрителям он знаком по кинокартинам «Жизнь и больше ничего» и сериалу «Король, Белка и Уж».