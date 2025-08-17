Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 15:43

Умер известный актер дубляжа из «Лесной братвы» и «Ким Пять-с-плюсом»

Ушел из жизни актер дубляжа Дмитрий Гранкин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актер дубляжа Дмитрий Гранкин скончался на 49-м году жизни, говорится на его странице во «ВКонтакте». Причиной смерти стала сердечная недостаточность, развившаяся на фоне болезни почек. Также на его состояние повлиял инсульт, перенесенный полтора года назад.

В сообщении подчеркивается, что артист до последнего сохранял активность и жизнерадостность — недавно он даже приобрел сап-борд, собираясь выходить с ним в Балтику. Прощание с Гранкиным прошло 17 августа в Санкт-Петербурге, где его и похоронили.

Ранее умер культовый польский актер кино и телевидения Томаш Ярош, которому было 63 года. Он также был востребованным актером дубляжа. Артист озвучивал известные польские фильмы, такие как «Варшава. Год 5703», «Ноябрь», «Перстенек с орлом в короне» и «Польский крах». За рубежом его знали по роли в англоязычной драме «Арийская пара».

Кроме того, во Франции скончался 75-летний актер театра и кино Жан-Поль Дюбуа, известный, в том числе, по роли в фильме «Фанфан-тюльпан». Российским зрителям он знаком по кинокартинам «Жизнь и больше ничего» и сериалу «Король, Белка и Уж».

актеры
дубляж
смерти
Cанкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британская ведущая возмутилась льготам беженцев и покинула эфир
Политолог ответил, почему Зеленский может оказаться в тюрьме Гуантанамо
Эпичная поездка дальнобойщика на полыхающем грузовике попала на видео
Фон дер Ляйен раскрыла, когда будет готов новый пакет санкций против России
Путин и Лукашенко обменялись секретами после исторических событий
Экономист оценил вероятность дефолта в России в 2025 году
Учительница русского языка на Аляске расплакалась в день визита Путина
Юрист объяснил, законны ли штрафы за нарушения ПДД по фото c телефона
Водители выстроились в небывалую очередь у Крымского моста
Умер известный актер дубляжа из «Лесной братвы» и «Ким Пять-с-плюсом»
Стало известно, кому будут блокировать деньги на сим-карте с 1 сентября
В центре Киева произошла стрельба
Зеленский провел переговоры с фон дер Ляйен в Брюсселе
«Анализируют обстановку»: в Белоруссии заявили о воздушной активности НАТО
В ГД ответили, зачем лидеры ЕС поедут с Зеленским на встречу с Трампом
Лавров и Рубио обменялись шутками о галстуке госсекретаря США на Аляске
Зеленского высмеяли за желание «подержать за руку» фон дер Ляйен на саммите
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
Вучич пообещал решительный ответ на беспорядки в Сербии
В Союзе пенсионеров предложили россиянам самим копить на старость
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.