В Китае восхитились, как Путин обошел ловушку Трампа на Аляске

В Китае восхитились, как Путин обошел ловушку Трампа на Аляске Sohu: Путин переиграл ловушку Трампа на Аляске испытанием «Буревестника»

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске завершились стратегической победой Кремля, сообщает китайское издание Sohu. Журналисты отмечают, что российский лидер успешно парировал попытку давления со стороны Вашингтона.

Американская сторона, выступая в роли хозяина саммита, подготовила для Путина как традиционные дипломатические почести, так и неожиданный сюрприз. Этим «подарком» стали масштабные военные учения «Полярный кинжал», стартовавшие на Аляске в день визита российского президента.

В маневрах были задействованы ВМС, ВВС, сухопутные войска и даже спецподразделения «морских котиков». По мнению китайских аналитиков, это была запланированная демонстрация силы.

Трамп пытался оказать давление, запугать Путина перед переговорами и создать ему некомфортную атмосферу, указали авторы. Однако этот план не сработал благодаря своевременному анонсу испытаний новейшей российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Публикация о ракете, имеющей неограниченную дальность полета и неуязвимой для ПВО, заставила американскую сторону проявить сдержанность в ходе переговоров.

Эта новость стала сигналом для США. Кремль дал понять, что если Трамп попытается играть мускулами, то в ответ пойдет стратегическое оружие, способное переломить ход мировых событий, — отметили китайские журналисты.

Ранее обозреватели китайского издания Baijiahao писали, что Путин удивительным образом повел себя после встречи с Трампом на Аляске. Как обратили внимание журналисты, глава РФ использовал момент для мощного дипломатического жеста. Вместо отъезда он посетил кладбище «Форт Ричардсон», где покоятся советские летчики.