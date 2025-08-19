Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 13:50

В Китае восхитились, как Путин обошел ловушку Трампа на Аляске

Sohu: Путин переиграл ловушку Трампа на Аляске испытанием «Буревестника»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске завершились стратегической победой Кремля, сообщает китайское издание Sohu. Журналисты отмечают, что российский лидер успешно парировал попытку давления со стороны Вашингтона.

Американская сторона, выступая в роли хозяина саммита, подготовила для Путина как традиционные дипломатические почести, так и неожиданный сюрприз. Этим «подарком» стали масштабные военные учения «Полярный кинжал», стартовавшие на Аляске в день визита российского президента.

В маневрах были задействованы ВМС, ВВС, сухопутные войска и даже спецподразделения «морских котиков». По мнению китайских аналитиков, это была запланированная демонстрация силы.

Трамп пытался оказать давление, запугать Путина перед переговорами и создать ему некомфортную атмосферу, указали авторы. Однако этот план не сработал благодаря своевременному анонсу испытаний новейшей российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Публикация о ракете, имеющей неограниченную дальность полета и неуязвимой для ПВО, заставила американскую сторону проявить сдержанность в ходе переговоров.

Эта новость стала сигналом для США. Кремль дал понять, что если Трамп попытается играть мускулами, то в ответ пойдет стратегическое оружие, способное переломить ход мировых событий, — отметили китайские журналисты.

Ранее обозреватели китайского издания Baijiahao писали, что Путин удивительным образом повел себя после встречи с Трампом на Аляске. Как обратили внимание журналисты, глава РФ использовал момент для мощного дипломатического жеста. Вместо отъезда он посетил кладбище «Форт Ричардсон», где покоятся советские летчики.

Россия
США
Дональд Трамп
Владимир Путин
Буревестник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров дал совет Зеленскому по «истребляющим» права русских законам
Парковку у школ призвали сделать бесплатной в День знаний
Альпинистка сломала ногу на вершине горы и неделю ждет помощи: что известно
В МИД России раскрыли, какой вопрос не обсуждался в ходе саммита на Аляске
Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию
«Считает Россию врагом»: Лавров поставил Стубба перед неудобной правдой
В Госдуме нашли способ решить проблему повышения цен на школьную форму
Родной брат Милонова погиб в зоне СВО
Москвичам рассказали, какую погоду ждать в начале сентября
Лавров назвал заявления европейских лидеров детским лепетом
Верховный суд вынес решение по делу Беркович и Петрийчук
Психолог поддержала внедрение «Разговоров о важном» в детсадах
Депутат Госдумы предложил запретить въезд в Россию для преступников
В России выявили медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей
Одну из улиц в Москве назвали именем Героя России
Рост цен на бензин в ДНР и ЛНР попал в поле зрения властей
В Москве начали возводить новую станцию метро
Трамп показал Зеленскому и Макрону свою необычную коллекцию
Юрист ответил, что может грозить Певцову за оскорбление общественницы
Военэксперт Рожин сообщил о новом обмене погибшими между Россией и Украиной
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.