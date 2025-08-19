Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 18:08

В сувенирных магазинах Москвы вырос спрос на матрешки с Путиным и Трампом

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

В ряде сувенирных магазинов Москвы вырос спрос на матрешки с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС. Рост популярности данных игрушек произошел после саммита двух лидеров на Аляске, который состоялся 15 августа.

На представленных кадрах можно увидеть такую матрешку, где Путин и Трамп изображены вместе. Затем на каждой более маленькой матрешке главы государств уже идут отдельно.

Ранее сообщалось, что перед встречей глав России и США в сувенирных магазинах крупнейшего города Аляски Анкориджа отмечался повышенный спрос на традиционные русские матрешки. Эти изделия, изготовленные в Петропавловске-Камчатском, пользуются особой популярностью среди туристов.

Основными покупателями русских сувениров становятся гости из Европы — особенно из Германии и Дании, а также многочисленные туристы из Китая. Местный продавец рассказал журналистам, что матрешки с символикой двух стран и изображениями политических лидеров пользуются особым интересом у покупателей.

