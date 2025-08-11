Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 12:35

Путин стал причиной матрешечной лихорадки на Аляске

Перед встречей Путина и Трампа на Аляске начали продавать российские матрешки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сувенирных магазинах Анкориджа, крупнейшего города Аляски, перед предстоящей встречей глав России и США отмечают повышенный спрос на традиционные русские матрешки, сообщил РИА Новости представитель одной из местных торговых точек. Эти изделия, изготовленные в Петропавловске-Камчатском, пользуются особой популярностью среди туристов.

Штук 20-30 в день мы их продаем. Сделаны в Петропавловске-Камчатском, — сказал собеседник агентства.

Основными покупателями русских сувениров становятся гости из Европы — особенно из Германии и Дании, а также многочисленные туристы из Китая. Продавец отметил, что матрешки с символикой двух стран и изображениями политических лидеров пользуются особым интересом у покупателей.

Переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, запланированные на 15 августа, вероятно, пройдут в городе Гирдвуд на Аляске. Как сообщают местные СМИ, встреча может состояться в отеле Alyeska Resort, если будет подтвержден этот вариант места проведения.

Также в Анкоридже наблюдается резкий рост цен на проживание в гостиницах в связи с предстоящим саммитом. Стоимость номеров в некоторых отелях увеличилась почти вдвое по сравнению с обычными тарифами.

переговоры
Владимир Путин
Дональд Трамп
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет на Москву, смертницы, теракт на Транссибе: ВСУ атакуют РФ 11 августа
Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку
В аэропорту Казани ограничили прием и отправку самолетов
В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны
Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка
Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме
Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве
В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна
Терапевт рассказал об опасности песчаных блох
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту
В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт
Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин
Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России
Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге
В России расширили список оснований для лишения гражданства
Депутат Бессараб назвала неприятное последствие отмены домашних заданий
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу
ПВО отразила атаки ВСУ в трех регионах
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.