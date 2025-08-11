Путин стал причиной матрешечной лихорадки на Аляске Перед встречей Путина и Трампа на Аляске начали продавать российские матрешки

В сувенирных магазинах Анкориджа, крупнейшего города Аляски, перед предстоящей встречей глав России и США отмечают повышенный спрос на традиционные русские матрешки, сообщил РИА Новости представитель одной из местных торговых точек. Эти изделия, изготовленные в Петропавловске-Камчатском, пользуются особой популярностью среди туристов.

Штук 20-30 в день мы их продаем. Сделаны в Петропавловске-Камчатском, — сказал собеседник агентства.

Основными покупателями русских сувениров становятся гости из Европы — особенно из Германии и Дании, а также многочисленные туристы из Китая. Продавец отметил, что матрешки с символикой двух стран и изображениями политических лидеров пользуются особым интересом у покупателей.

Переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, запланированные на 15 августа, вероятно, пройдут в городе Гирдвуд на Аляске. Как сообщают местные СМИ, встреча может состояться в отеле Alyeska Resort, если будет подтвержден этот вариант места проведения.

Также в Анкоридже наблюдается резкий рост цен на проживание в гостиницах в связи с предстоящим саммитом. Стоимость номеров в некоторых отелях увеличилась почти вдвое по сравнению с обычными тарифами.