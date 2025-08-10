Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 13:53

Отели Аляски взвинтили цены на фоне встречи Путина и Трампа

Номера в отелях Аляски подорожали почти вдвое на фоне встречи Путина и Трампа

Фото: Global Look Press

Номера в отелях Анкориджа, самого крупного города Аляски, резко подорожали на фоне встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщило РИА Новости. По его данным, стоимость одной ночи в ряде гостиниц выросла практически в два раза.

Так, ночь в отеле Hilton Anchorage стоила $347 (около 27,5 тысячи рублей), а после анонса встречи лидеров подорожала до $657 (около 52 тысяч рублей). Вместе с ним выросли цены в гостиницах Garden Anchorage Airport — с $499 до $609 (с 39,6 тысячи до 48 тысяч рублей) за одну ночь, The Wildbirch Hotel in JdV by Hyatt — с $322 до $547 (с 25,5 тысячи до 43,5 тысячи рублей) и Hampton Inn Anchorage — с $352 до $616 (с 28 тысяч рублей до 49 тысяч рублей).

Ранее глава Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани заявлял, что выбор Аляски для предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа свидетельствует о более широкой повестке, чем просто обсуждение украинского вопроса. Эксперт обратил внимание на символическое значение места проведения переговоров, отметив его важность как с исторической, так и с географической точки зрения.

