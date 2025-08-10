Аналитик спрогнозировал, что будут обсуждать Путин и Трамп

Выбор Аляски для предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа свидетельствует о более широкой повестке, чем просто обсуждение украинского вопроса, заявил ТАСС глава Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани. Эксперт обратил внимание на символическое значение места проведения переговоров, отметив его важность как с исторической, так и с географической перспективы.

Идея прямого диалога, вне рамок обычных дипломатических форумов, предполагает стремление сломать стереотипы и найти нестандартное решение одного из самых сложных кризисов современности. Повестка саммита шире, чем украинское урегулирование, — сказал эксперт.

Ранее эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил, что запланированная встреча президентов России и США свидетельствует о завершении периода гибридного противостояния между странами. Специалист отметил, что данный саммит сможет вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень развития.

До этого политолог Юрий Самонкин подчеркнул, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдут без участия украинского президента Владимира Зеленского. По его мнению, основное внимание лидеров будет сосредоточено на российско-американских отношениях, а не на украинском кризисе.