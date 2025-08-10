«Историческая встреча»: эксперт раскрыл особенность встречи Путина и Трампа Эксперт «Валдая» Суслов заявил, что гибридная война между РФ и США заканчивается

Предстоящая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа означает, что период гибридной войны между двумя странами заканчивается, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. По его мнению, это событие выведет отношения между странами на абсолютно новый уровень.

Это говорит о том, что период гибридной войны между Россией и Соединенными Штатами, который начался с приходом (экс-президента США. — NEWS.ru) Джо Байдена, заканчивается <...>. Эта встреча в любом случае будет историческая, потому что речь идет о полноформатном двустороннем саммите Россия — США, — сказал Суслов.

Ранее портал Sohu писал, что Владимир Путин подготовил для Дональда Трампа, который безуспешно пытался оказать давление на Кремль с помощью вторичных санкций и ультиматумов, нестандартный ход. В материале говорится, что Россия сейчас находится в выгодном положении и тем неожиданнее было согласие Путина на встречу с американским лидером.

До этого журналисты китайского издания Baijiahao констатировали, что Путин сознательно выбрал тактику молчания в ответ на провокационное предложение американской стороны о покупке Командорских островов за $15 млрд. Аналитики высоко оценили сдержанную реакцию российского лидера, назвав ее проявлением стратегической мудрости.