Ермак заявил о готовности не повторить «ошибку Будапешта» Ермак: Украина не будет повторять ошибку Будапештского меморандума

Украина не будет повторять «ошибку Будапешта» 1994 года, заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в соцсетях. Тогда Киев отказался от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, уточняет RT.

Помним «ошибку Будапешта» и десятилетий декларативных заявлений. В наше время точно без ошибок, — написал Ермак.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал Будапешт подходящим городом для возможной встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Предложение провести саммит остается в силе — сторонам достаточно лишь подтвердить свои планы «за час до прибытия», добавил дипломат.

Также экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу призвал Вашингтон не предоставлять Украине гарантии безопасности. Он отметил, что Киев никогда не входил в сферу интересов американской политики. Поэтому, по его словам, США давали пустые обещания по поводу присоединения Украины к НАТО.