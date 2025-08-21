США не должны предоставлять Украине гарантии безопасности, которые угрожали бы России, написал экс-помощник президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Даг Бэндоу в газете The American Conservative. Он отметил, что Киев никогда не входил в сферу интересов политики Вашингтона. Поэтому, по его словам, США давали Украине пустые обещания по поводу присоединения к НАТО.

В любом случае Вашингтон не должен предоставлять гарантии безопасности против России, — написал Бэндоу.

Ранее вице-президент страны Джей Ди Вэнс заявил, что США пока не возьмут на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины. Он отметил, что Вашингтон открыт для разговора по этой теме, но сначала необходимо понять, что требуется для завершения конфликта.

Вице-президент США добавил, что Европе придется взять на себя большую часть бремени по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что данный вопрос касается прежде всего стран этого континента.

До этого замминистра обороны США Элбридж Колби заявил, что страна официально проинформировала представителей стран НАТО о своей позиции относительно будущих гарантий безопасности для Украины. По данным, полученным изданием Politico, американская сторона намерена играть в этом процессе минимальную роль.