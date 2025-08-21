Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 10:13

Экс-советник Рейгана призвал не предоставлять Украине гарантии безопасности

Экс-советник Рейгана: США не должны предоставлять Украине гарантии безопасности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

США не должны предоставлять Украине гарантии безопасности, которые угрожали бы России, написал экс-помощник президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Даг Бэндоу в газете The American Conservative. Он отметил, что Киев никогда не входил в сферу интересов политики Вашингтона. Поэтому, по его словам, США давали Украине пустые обещания по поводу присоединения к НАТО.

В любом случае Вашингтон не должен предоставлять гарантии безопасности против России, — написал Бэндоу.

Ранее вице-президент страны Джей Ди Вэнс заявил, что США пока не возьмут на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины. Он отметил, что Вашингтон открыт для разговора по этой теме, но сначала необходимо понять, что требуется для завершения конфликта.

Вице-президент США добавил, что Европе придется взять на себя большую часть бремени по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что данный вопрос касается прежде всего стран этого континента.

До этого замминистра обороны США Элбридж Колби заявил, что страна официально проинформировала представителей стран НАТО о своей позиции относительно будущих гарантий безопасности для Украины. По данным, полученным изданием Politico, американская сторона намерена играть в этом процессе минимальную роль.

США
Украина
гарантии безопасности
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог сравнил войска «коалиции желающих» на Украине со смертниками
Вэнс и Хегсет приехали к военным для «нечестной сделки» с бургерами
В России хотят установить полный запрет на прокат электросамокатов
Экстрадированную из Аргентины россиянку осудили за многомиллионное хищение
Пригожин призвал упростить порядок выплат семьям погибших на СВО
Азиатская страна сильно нарастила поставки часов в Россию
В России оценили идею ввести черный список клиентов маркетплейсов
«Связать свою жизнь с Россией»: Захарова о растущем желании иностранцев
Российским водителям напомнили о новом правиле изъятия прав
Магнитные бури сегодня, 21 августа: что завтра, риск инфарктов, бессонница
«Результативный сброс»: Кадыров о разгроме ВСУ в Сумской области
ВСУ предупредили о новых проблемах с приходом осени
В Думе рассказали о мерах поддержки семей к школьному периоду
Эксперт объяснил причины регулярных провокаций на ЗАЭС
Пилот лишился прав после жесткой посадки гидроплана в лесу
Россиянам рассказали, почему специалистов МАГАТЭ пустили на Запорожскую АЭС
Алжирская боксерша провалила гендерный тест и закончила карьеру
Мать невесты скончалась на свадьбе дочери
Более 20 БПЛА сбили на юге России
Наклейка о России на двери ресторана вызвала громкий скандал в Румынии
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.