21 августа 2025 в 04:39

США намерены играть минимальную роль в гарантиях для Украины

Politico: США уведомили НАТО о своей минимальной роли в гарантиях для Киева

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

США официально проинформировали представителей стран-членов НАТО о своей позиции относительно будущих гарантий безопасности для Украины, заявил заместитель министра обороны страны Элбридж Колби. Согласно информации, полученной изданием Politico от осведомленных источников, американская сторона намерена играть в этом процессе минимальную роль.

Становится очевидным, что реализовывать это на практике будет Европа. США не берут на себя в полной мере никаких обязательств, — указано в СМИ.

Данное заявление было сделано чиновником в ходе консультаций с военными представителями государств Североатлантического альянса. Слова были расценены как один из наиболее явных сигналов о перераспределении ответственности за поддержание стабильности в регионе. Европейским странам предстоит взять на себя основное бремя обеспечения долгосрочного мира и безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что администрация США получила конкретные детали переговорных позиций Российской Федерации и Украины. Ключевыми аспектами переговоров являются вопросы гарантий безопасности Украины и территориального размежевания. Украина хочет быть уверена в своей территориальной целостности в будущем. Россия хочет определенные территории.

