Россия передала Украине трех детей

В ближайшее время трое детей — два мальчика и девочка — воссоединятся с родственниками на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале. Церемония передачи прошла в посольстве Катара в Москве 21 августа. Мальчикам восемь и 15 лет, девочке шесть лет.

Продолжаем работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в третьих странах. Ведем ее по поручению президента России Владимира Путина, — заявила Львова-Белова.

Она пояснила, что один мальчик жил в России у дяди, другой — у бабушки, они воссоединятся со своими мамами. Девочка после смерти мамы осталась с двоюродной бабушкой. Отец ребенка проживает на Украине. Также Россия помогла в переезде на Украину человеку с инвалидностью.

Ранее Львова-Белова сообщила, что с 1 сентября в российских школах ожидается ряд изменений, которые коснутся учебной нагрузки, дисциплины и организации итоговой аттестации. В частности, в некоторых учреждениях в пилотном режиме введут оценку за поведение.