Зеленский высказался насчет сделки с США по дронам на $50 млрд Зеленский подтвердил, что предложил Вашингтону сделку по дронам на $50 млрд

Украина действительно предложила США на встрече в Вашингтоне сделку по производству дронов на $50 млрд сроком на пять лет после завершения конфликта, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами. По его словам, которые приводит издание «Украина сейчас», она, скорее всего, заработает после спецоперации.

Что касается дронов: drone deal, который нами подготовлен и предложен американской стороне по производству и ко-продакшену на $50 млрд: пять лет, 10 млн дронов в год. Такая обширная программа, — отметил Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что визит украинского лидера в Вашингтон стал насмешкой над Киевом. По его словам, политик совершил эту поездку не в качестве главы государства, а как человек, отчаянно пытающийся сохранить власть и понравиться американскому президенту Дональду Трампу.

До этого стало известно, что на фоне затяжного конфликта среди украинского общества нарастает готовность пойти на территориальные компромиссы с Россией ради достижения мира. Западу кажется, что настроения граждан кардинально изменились.