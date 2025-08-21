Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 12:47

Зеленский высказался насчет сделки с США по дронам на $50 млрд

Зеленский подтвердил, что предложил Вашингтону сделку по дронам на $50 млрд

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина действительно предложила США на встрече в Вашингтоне сделку по производству дронов на $50 млрд сроком на пять лет после завершения конфликта, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами. По его словам, которые приводит издание «Украина сейчас», она, скорее всего, заработает после спецоперации.

Что касается дронов: drone deal, который нами подготовлен и предложен американской стороне по производству и ко-продакшену на $50 млрд: пять лет, 10 млн дронов в год. Такая обширная программа, — отметил Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что визит украинского лидера в Вашингтон стал насмешкой над Киевом. По его словам, политик совершил эту поездку не в качестве главы государства, а как человек, отчаянно пытающийся сохранить власть и понравиться американскому президенту Дональду Трампу.

До этого стало известно, что на фоне затяжного конфликта среди украинского общества нарастает готовность пойти на территориальные компромиссы с Россией ради достижения мира. Западу кажется, что настроения граждан кардинально изменились.

Владимир Зеленский
США
сделки
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из мощных ночных прилетов по заводу на Украине попал на видео
В Госдуме рассказали, когда повысят зарплату силовикам
В России захотели повысить зарплаты работникам необычным образом
Пассажир потерял сознание и умер на борту самолета
В ГД возмутились идеей депутата Рады включить ДНР и ЛНР в границы Украины
Лавров задался вопросом о легитимности подписантов соглашений от Украины
Российские бойцы усиливают давление под Константиновкой
Россиянин ограбил ПВЗ, угрожая 17-летней работнице ножом
Мигрант-дачник замаскировал среди арбузов плантацию конопли
Валуев расстроился от безнаказанности провалившей гендерный тест боксерши
Петербургский мошенник получил срок за обман пенсионерки на 5 млн рублей
В Госдуме раскрыли истинные цели операции Израиля в Газе
Экс-чемпионка мира по боксу призвала трансгендера Хелиф вернуть золото ОИ
Удар F-16 под Курском, секретные файлы, «Айдар»: ВСУ атакуют РФ 21 августа
«Вызовет ослабление»: в Европе оценили риски принятия Украины в ЕС
Названы продукты, которые не стоит есть вместе с алкоголем
Россиянку госпитализировали после взрыва на АЗС в Новосибирске
Риелторы не смогли найти жилье клиентке с котом и попали под суд
Женщину похитили из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали
Школьник снял интим со сверстницей и выложил видео в Сеть
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.