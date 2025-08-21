Стало известно о скрытой опасности для будущего урожая картошки

Осенняя влага провоцирует массовые вспышки фитофторы весной, сообщает портал Мойка78. По оценкам специалистов, ущерб от фитофторы в России ежегодно составляет до 30–40% потенциального урожая картофеля, томатов и баклажанов.

Фитофтора — настоящая проблема для дачников, сообщает портал. Она быстро поражает картофель, томаты, баклажаны, перцы и даже садовые кустарники, распространяясь очень быстро и массово.

Длительные осенние дожди, влажная почва и резкие колебания температуры создают благоприятные условия для выживания и накопления возбудителя одного из самых опасных заболеваний садов и огородов — фитофтороза. Весной он может вновь активизироваться и за несколько недель уничтожить большую часть урожая.

Ранее стало известно, что 90% дачников убивают свой урожай картофеля, когда держат его под открытым солнцем, в обычном пакете или герметичном пластиковом контейнере. Все это создает парниковый эффект, вызывая конденсат и быстрое гниение.