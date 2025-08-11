Это место убивает картошку за неделю! 90% дачников хранят ее неправильно

Это место убивает картошку за неделю! 90% дачников хранят ее неправильно

Практика показывает, что 90% дачников хранят картофель неправильно. Рассказываем, какое место убивает картошку за неделю помимо солнца.

Все знают, что картошку нельзя держать на открытом солнце — под прямыми лучами ультрафиолета клубни начинают вырабатывать ядовитый соланин, что приводит к позеленению и делает клубни опасными для употребления. Кроме этого, для хранения категорически не подходят полиэтиленовые пакеты и герметичные пластиковые контейнеры — они создают парниковый эффект, вызывая конденсат и быстрое гниение.

Запрещено оставлять картофель в сырых помещениях с плесенью или рядом с источниками тепла (батареями, плитой) — высокая температура провоцирует прорастание, а влажность ускоряет развитие грибка. Нельзя хранить клубни вместе с яблоками, луком и чесноком — они выделяют этилен, стимулирующий прорастание, а лук дополнительно передает гнилостные бактерии.

Крайне опасно оставлять урожай на незастекленном балконе зимой — при -2 °C и ниже картофель замерзает, приобретая сладкий привкус и разрушенную структуру.

Ранее стало известно, чем полить огурцы, чтобы они плодоносили до морозов.