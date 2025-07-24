Огурцы попрут до морозов: с этим поливом вы продлите плодоношение кустов

Огурцы попрут до морозов: с этим поливом вы продлите плодоношение кустов

Чтобы продлить плодоношение огурцов в разгар сезона, используйте комплексные подкормки, стимулирующие образование новых завязей и поддерживающие силы растения. Так огурцы попрут до морозов.

Оптимальный вариант — чередование органических и минеральных удобрений: раз в 7–10 дней вносите травяной настой (крапива, окопник, клевер) с добавлением золы (1 стакан на 10 л воды), который богат калием и микроэлементами.

Для быстрого эффекта применяйте внекорневые подкормки: опрыскивание раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л воды) омолаживает листья, а борная кислота (5 г на 10 л) улучшает завязываемость плодов. В августе перейдите на калийные удобрения (сульфат калия, монофосфат калия) — они укрепляют иммунитет и помогают огурцам переносить перепады температур. С таким поливом вы продлите плодоношение кустов и будете собирать огурцы до сентября включительно.

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